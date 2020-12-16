苗栗縣政府為促進縣內生育率，並且因應苗栗縣議會預算審查附帶決議，修訂「苗栗縣生育津貼實施辦法」，16日送進縣務會議審議，將生育津貼補助6600元調整為8800元，修正案完成公告後，將於明年元旦起實施。

今年苗栗縣議會審查明年總預算案附帶決議，將生育津貼每胎6600元提高至8800元，讓新人「願意生」，有效提高縣內人口與生育率。縣府民政處提案修訂「苗栗縣生育津貼實施辦法」，16日苗栗縣政府縣務會議審議。

民政處說明，為促進縣內生育率，並且落實照顧家庭及婦幼福利，加強家庭經濟 安全與婦幼營養補給，並以3000名新生兒、2640萬元為預算額度，調高生育津貼補助金額由6600元 調整為 8800元，不影響明年度預算。

修正辦法將於明年1月1日施行，明年1月1日以後出生，並於苗栗縣戶政事務所完成登記之新生兒，其父或母已設籍苗栗縣1年以上者，得申請發給生育津貼。

(中時 )