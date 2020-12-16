吳柏辰鬥狠模樣十分逼真，嚇得附近民眾在臉書PO「一早就發生警匪追逐」，令員警們哭笑不得。（戴上容翻攝）

28歲吳栢辰是在地新莊人，他從新莊高中畢業後就立志成為一名正義刑警，他在老刑警蔡勝昌帶領下屢屢破案，還常常暖心捐米、捐錢幫助弱勢，今天新莊防搶演練他自願擔任拿槍搶匪，鬥狠模樣十分逼真，嚇得附近民眾在臉書PO「一早就發生警匪追逐」，令員警們哭笑不得。

年關將近，金融機構大筆資金進出，為了防止歹徒盯上錢最多的銀行行搶，新莊警分局選擇在化成路上的台灣企銀進行防搶演練，二名搶匪駕駛自小客車前往化成路的台灣企銀行搶，其中一人持槍下車，朝銀行內部開了一槍，搜刮櫃檯現金後逃逸。

轄區警方獲報立刻執行攔捕員警運用即時影像系統，將第一手畫面回傳勤務指揮中心外，員警也運用車牌辨識系統利器，鎖定搶匪車輛逃逸路線，因為過程太過逼真，嚇得附近民眾PO網求救。

擔任搶匪的警員吳栢辰表示，這是他首次擔任「歹徒」角色，這對平常常抓歹徒的他來說，是件艱難事情，他不僅要拿槍，還要揣摩歹徒的心境，才能夠讓學長姐們、民眾們熟悉案件處置過程。為此，他已經在家揣摩對著鏡子練習好幾次「把錢交出來！」，家人都對他反常的舉動嚇到說不出話，覺得身為警察的吳柏辰真奇怪。

偵查隊長林子翔表示，防搶演練是為了讓警員可以熟悉過程，以防不幸的事情發生，辛苦所有防搶演練的警員，擔任搶匪的吳柏辰表現亮眼，但其實他有一顆溫柔的心，平常工作之餘，也常常捐贈物資給弱勢團體，是一名認真又暖心的好警察，請民眾在街上看到他不要以為他是搶匪，而是給他大大的鼓勵。

新莊警分局長林武宏說，這次演練除了讓同仁熟悉金融機構防搶及攔截圍捕的實戰過程外，也是提醒同仁治安無假期，歹徒何時要作案無法掌握，但警方能機先預防，發生後運用科技迅速偵破!新北市警局犯罪預防科長林泰裕也呼籲，要善用警局建置的車辨及即時影像傳輸系統，更能有效打擊犯罪!

吳柏辰鬥狠模樣十分逼真，嚇得附近民眾在臉書PO「一早就發生警匪追逐」，令員警們哭笑不得。（戴上容攝）

偵查隊長林子翔表示，吳柏辰是一名認真又暖心的好警察（戴上容攝）

(中時 )