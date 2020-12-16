老人家很久沒回到山林，年輕族人對山林更是陌生！台東林管處與魯凱族達魯瑪克部落，3年前啟動合作計畫，期間由部落訂定民族植物採集與生態旅遊公約，部落透過自主管理，傳承永續利用山林自然資源的智慧，林管處也持續與部落合作，創造雙贏局面。

徜徉在鬱鬱蒼蒼的山林間，陽光透過枝椏溫柔灑落，享受著藥草熱床按摩，品嘗原味美食，這裡是魯凱族達瑪克部落的山林場域。

台東林管處16日舉辦「達魯瑪克民族植物永續利用暨產業開發計畫」成果發表，分享3年來農再生計畫執行成果，由達魯瑪克部落頭目古昌宏與台東林管處處長吳昌祐一起將麻繩繫上繩結，象徵部落與林管處攜手合作。

吳昌祐指出，林管處與部落合作，整合森林場域、掌握動植物資源，推出生態導覽套裝行程，讓外地遊客更深入瞭解魯凱族傳統文化及生態智慧。同時，在輔導團隊陪伴下開發了羅氏鹽膚木商品-山鹽藏等團隊在計畫內也媒合了銷售通路商，行銷部落特色產品。

吳昌祐表示，該合作計畫由部落提出實際需求，自2017年啟動，3年來在第8林班地導入生態導覽、傳統民俗植物產品的研發，及人員培訓，今年有了初步的成果。

部落也在16日公告植物採集與生態旅遊公約，透過自主管理，傳承永續利用自然資源的智慧， 林管處也會持續與部落合作，營造部落共學，推廣林下經濟。

(中時 )