中央流行疫情指揮中心昨天指出，鑑於印尼新冠肺炎疫情持續升溫，18日起仍暫緩印尼籍移工來台工作。為此，勞動部已推動包括加速勞動契約驗證程序、主動延長聘僱許可效期，以協助雇主改聘越南、菲律賓及泰國等來源國的移工。

據統計，11月平均每周移工引進600餘名印尼移工，而暫緩移工引進後多數影響為家庭看護工僱主。

勞動部指出，因應印尼籍移工持續暫停引進，雇主如規劃改聘其他來源國的移工，需要依據各不同來源國的規範，重新驗證勞動契約，勞動部已分別與越南、菲律賓、泰國的駐台代表處聯繫，針對由印尼變更為引進其他國家移工的雇主，給予專案協助，加速勞動契約的驗證程序，縮短引進移工的行政流程。

此外，勞動部表示，原本雇主引進移工的許可效期為6個月，在於12月16日起至明年3月16日止期間內效期屆滿的許可效期，將自動延長效期3個月，無須再由雇主向勞動部提出申請延期，以利雇主有充裕的時間改聘越南、菲律賓或泰國籍移工來台工作。

另外，勞動部也提供將屆滿的移工「延長聘期」，截至11月30日為止，產業移工已延長4545件、社福移工則延長2769件。

(中時 )