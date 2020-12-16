竹山鎮公所迎燈會，推出「犇」口罩。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮「牛舞花」竹藝燈會，緊鑼密鼓籌備中，由於全球疫情嚴重，配合中央防疫政策，竹山鎮公所將在燈會期間推出「犇」限定口罩，將於燈會試點燈、開幕時，分送給賞燈民眾。

牛舞花竹藝燈會即將啟動，竹山鎮公所上緊發條做防疫，除了逛竹燈集點換紀念品，落實實名制，再推出特色口罩分送民眾，口罩將今年的主視覺紅牛及黑牛融入其中，再加上竹山錢幣、花朵元素，寓意勤奮向上，財源滾滾、心花朵朵開； 口罩總共有4款，分別為多牛口罩、男款財源滾滾口罩、女款繽紛亮麗口罩、及孩童牛舞花世界口罩。

竹山鎮長陳東睦表示，口罩預計發放時間為12月24日、12月31日，晚上6點在燈會服務台發送大人口罩1000個、小孩200個，燈會期間公所也會備妥一般口罩，強化防疫，讓民眾可以安心逛燈會。

此外，今年燈會紀念品總共有10款，包含竹燈籠、竹鍋墊、造型燈飾、杯墊、熱敏杯、三寶毛巾、立體茶包、錢母套幣摸彩券以及錢母；民眾逛燈區累積35點就可以兌換特色杯墊，45點可以換牛牛杯、竹鍋墊，55點就有機會換到造型燈飾、竹燈籠、立體茶包、三寶毛巾，每10點換1張錢母套幣摸彩券，在2月28日閉幕時抽出紫南宮招財錢母套幣。

(中時 )