32歲香港女星崔碧珈擁有火辣G奶上圍，又有「葉子楣接班人」的封號，曾演出《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》、《人在囧途之港囧》、《辣警霸王花》等電影。一向喜愛運動的她，近日更不畏寒冬，穿著運動內衣爬山，火辣身材超吸睛。

崔碧珈爬山是她最愛的運動之一，每回爬完山，她都感覺身體中的負能量一掃而空，被重新注入正能量，因此若工作時間許可，她都盡量保持一個禮拜爬兩次山的習慣。

崔碧珈說完不忘與IG上45萬粉絲分享她近日的爬山美照，只見照片中她無懼寒冬，穿著超低胸火紅運動內衣與沿途美景合照，甚至還貼心附上了一段約莫20秒的爬山影片。

影片中，崔碧珈因為風太大的緣故，導致自拍畫面超晃，搭配著她不時傳出的嬌喘聲，實在是令人很難專心，網友更是看得臉紅心跳地留言「太正啦」、「好想一起爬山」、「真的大」。更有人好奇詢問崔碧珈這樣穿不冷嗎？運動也要注意身體。對此，她亦親自回應：「Thanks! 我背包有外套。」

(中時新聞網)