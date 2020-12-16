提倡「健康從蔬食開始」，蔬食領導品牌寬心園與精品堅果品牌「可夫萊堅果之家」，首度聯名推出主打週週健康「精品堅果禮盒」；並使用可夫來綜合堅果、柴燒桂圓製作「富貴糕」，這兩項伴手禮不但在餐廳販售，也在蝦皮、黑貓線上購物上架，要搶進電商通路。

寬心園今年春節與堅果品牌可夫萊跨界合作，聯名商品「雙活菌什錦堅果」，目標鎖定訴求健康、養生的寬心園優質客戶。寬心園董事長黃瓊瑩表示，經內部意見分析表統計，寬心園的顧客高達9成的顧客是喜歡天然、健康的族群，本次與「可夫萊」聯名合作，特別針對寬心園顧客，量身打造週週健康的堅果禮盒，一盒裏面有7包堅果隨手包，每包裏面均有核桃、杏仁、腰果、開心果、胡桃，另添加了雙活菌（納豆菌、乳酸菌），可以放在包包、車上等，隨手可得每日該攝取的堅果量。

另，因為新冠肺炎影嚮，導致國人出不了國，出不了國，今年過年大家都留在國內，預計將有伴手禮需求，故寬心園今年推出新品「富貴糕」，「富貴糕」嚴選用料，採用台灣水磨糯米加入「精品堅果」可夫來綜合堅果、柴燒桂圓、遵循古法純正麥芽…等食材精心研發而成，口感Q彈不黏牙，內餡飽滿豐富，甜而不膩的滋味是點心首選，送禮自用兩相宜。

(中時 )