壹傳媒創辦人黎智英日前被指控涉嫌違反港版國安法與詐欺罪，遭鐵鍊纏腰押往法院。蔡英文總統今天在臉書表示，全台灣、全世界都在看著這一幕，「被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治。」

蔡總統強調，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。」

總統臉書指出，幾天前，壹傳媒的創辦人黎智英先生，被控涉嫌違反「港版國安法」。「這幾天在社群媒體上，不斷出現他被押往香港法院時，雙手上銬、腰部被鐵鍊纏繞的照片，這個畫面令人憤怒，也不忍」。

她說，「我認識黎先生多年，他的政治理念跟我不盡相同，但我很佩服他經營企業的膽識」，以及對香港的由衷熱愛。這次黎先生的遭遇，讓人感嘆香港人民感到驕傲的自由和法治精神，已經成了昨日黃花。

總統說，這個幾近羞辱的畫面，正在造成寒蟬效應。北京和香港當局對民主自由的戕害，令人想起台灣在威權統治的年代，雷震先生因為「自由中國」的言論遭到關押時，胡適先生曾經餽贈抒懷的詩句「萬山不許一溪奔」。

總統強調，世界人權日才剛過，香港自由人權的寒冬卻正凜冽。基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。「我希望讓他知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治」。

(中時 )