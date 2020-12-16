「愛的關東煮」在雲林縣北港鎮開跑，溫暖上千名弱勢學童。（張朝欣攝）

雲林縣夜光天使課輔班的學童，希望在寒冬課輔後吃到熱騰騰的點心，雲林縣議員蔡岳儒因此邀集同濟會等社團共同舉辦「愛的關東煮」活動，16日在雲林縣北港鎮北辰國小開跑，將陸續把充滿愛心的關東煮送到全縣1200餘名學童手中。

「夜光天使愛的關東煮活動」由雲林區國際同濟會主辦、北港同濟會承辦，16日準備各種關東煮在北辰國小讓學童們試吃，小朋友吃著豬血糕、玉米串、丸子串，並把湯喝光光，直說非常好吃，希望趕快去上課輔班。

北港同濟會會長莊柏瑋表示，「愛的關東煮」活動由蔡岳儒議員發起，一開始只供應大北港地區3鄉鎮弱勢學童，後來大受歡迎，其他鄉鎮也希望比照辦理，因此由雲林區國際同濟會聯合其他分會，將關東煮送到全縣60所學校與團體、1200餘名學童手上，讓更多孩子在寒冬中感受社會的愛與溫暖。

夜光天使課輔班的學童主要來自於弱勢家庭，平常較少吃到關東煮，課輔後回家肚子餓，也不一定有點心可吃，課輔班老師詢問孩子冬天晚上最想吃什麼，很多人都說「關東煮」，因此才決定舉辦「愛的關東煮」活動。

蔡岳儒指出，「愛的關東煮」活動已邁入第9年，規模不斷擴大，顯示大家對夜光天使孩子的持續關注，希望未來有更多社團加入，讓弱勢孩子在溫暖的愛心、熱騰騰的食物中成長，日後有能力再回饋社會，將愛傳承下去。

(中時 )