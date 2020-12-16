再過兩個月就是農曆新年了，俗話說「有錢沒錢，討個老婆好過年」，意指家有喜事，運勢就會暢旺。星座塔羅專家艾菲爾老師日前分別在臉書點出桃花「爆強」以及「爆爛」的6個生肖，快看看自己有沒有上榜！

【桃花不開】

☆第三名、生肖兔

生肖兔在農曆年前感情運勢不如預期，單身者不適合太主動，你的過度積極可能會造成對方的壓力，反而破壞了兩人曖昧的氛圍，將對方嚇跑喔。有對象者，這段期間將是關鍵期，你們常常會為了芝麻小事起爭執，而且雙方都不肯退讓半步。如果不好好溝通，將進入長期冷戰，導致感情生變，最壞的結果就是恢復單身。最慢要等到2021年農曆三月桃花運勢才轉旺。

☆第二名、生肖羊

生肖羊在農曆年前會有一波感情壓力，這壓力來自於家人頻繁的向你催婚。單身的你已經夠可憐了，面對家人的壓力，你只覺得自己不是不想找對象，而是根本找不到理想的對象，這讓你十分沮喪，甚至對自己失去自信心。有伴侶者，你們會經常出現矛盾與分歧，兩人對未來的看法不一致；你也覺得對他越來越沒有安全感。最慢要等到2021年農曆四月桃花運勢才轉旺。

☆第一名、生肖馬

生肖馬在農曆年前面對感情有點力不從心。單身的你一直很積極的想找尋一段穩定的感情，然而愛情是無法強求的，緣分未到或是真心錯付，是這段期間最容易發生的狀況，建議你這段期間還是寄情於工作中，還比較能找到成就感。有伴侶者，你最近很容易受到旁人閒言碎語的影響，讓小倆口產生不必要的誤會，相信你自己愛的人吧。最慢要等到2021年農曆二月桃花運勢才轉旺。

【桃花滿開】

★第三名、生肖猴

生肖猴在農曆年前感情像塊糖蜜，甜滋滋。單身者適合在這段期間主動追求心儀的對象，無論是告白、積極參加相親活動、主動聯繫有好感的異性，都能為自己爭取到好姻緣。有對象者，感情相當甜蜜，農曆年前正是個可以大肆放閃的時刻，好好的規劃一下過夜旅行的約會，或是一起去看場電影都是能增進感情溫度的好方式。

★第二名、生肖豬

生肖豬在農曆年前滿面春風，喜上眉梢。單身者正遇上桃花綻放的時刻，大有機會在朋友餐會遇見優質對象，或是外出用餐遇上有人向你搭訕，千萬不要急著拒絕，這個人很有可能就是你的真愛伴侶。有對象者，可以一起重遊舊地，當初心裡的那股悸動似乎又回來了，讓你們的心更加靠近。女生要注意，他可能會在那裡向你求婚。

★第一名、生肖牛

生肖牛在農曆年前有喜事臨門，婚姻之喜，給你帶來意想不到的驚喜。單身者在轉角就有可能遇到愛，建議你這段期間出門都要好好打扮自己，因為你不知道下一個轉彎處會碰到誰，甚至可能一見鍾情陷入熱戀。有伴侶者，這是個喜事臨門的時刻，有機會修成正果，或是有好孕的意外驚喜。感情順利，你的心情自然就好丶運勢也旺。

(中時新聞網)