為進一步放寬市場准入限制，大陸國家發改委與商務部印發《2020年版市場准入負面清單》，共列入事項123項，相比2019年版清單減少8項，刪除部分包含「進出口商品檢驗鑒定業務的檢驗許可」、「證券公司董事、監事、高級管理人員任職資格核准」等管理措施。統計從2018年12月發佈全大陸統一的市場准入負面清單以來，經過3年實施修改，事項數量由151項縮減至123項、縮減比例達到18％。

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋16日在新聞發佈會上說明，負面清單修訂也並非只減不增，而是有增有減，並表示此次也依兆大陸國務院規範，將金控公司的設立相關管理與地方資產管理公司等准入納入管理措施，以保障清單的嚴謹性與規範性。

此外，新版清單的新增准入事項中，也包含針對未獲得許可或資質，不得超規模流轉土地經營權，補列個別符合清單定位且合法有效的措施。

據路透引述孟瑋也強調，《清單（2020年版）》的推出，有利於進一步放寬准入限制、實現平等准入，讓清單之外的行業、領域、業務等，市場主體可以依法實現「非禁即入」。

(旺報 )