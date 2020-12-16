墾丁福華渡假飯店16日舉辦「耶誕雪橇傳遞幸福」公益活動，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店搶先過節，讓小朋友親手製作專屬獨一無二的耶誕雪橇薑餅。（謝佳潾攝）

墾丁福華渡假飯店16日舉辦「耶誕雪橇傳遞幸福」公益活動，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店搶先過節，讓小朋友親手製作專屬獨一無二的耶誕雪橇薑餅。（謝佳潾攝）

墾丁福華渡假飯店16日舉辦「耶誕雪橇傳遞幸福」公益活動，邀請屏東家扶中心恆春服務處的小朋友到飯店搶先過節，讓小朋友親手製作專屬獨一無二的耶誕雪橇薑餅，並藉由雪橇來傳達每個人都擁有像雪橇一樣傳遞幸福的能力。

墾丁福華渡假飯店延續往年，在12月份舉辦公益活動，傳遞幸福給恆春半島弱勢家庭的孩童，而活動在耶誕老公公熱情迎接中揭開序幕，飯店點心坊主廚國峰師傅特別準備糖霜薑餅食材，製作耶誕雪橇的造型餅乾滿足孩童對聖誕節童話般的期待，也希望藉由耶誕老人送禮物的童話，鼓勵小朋友有朝一日有能力時，也能傳遞幸福給社會上需要幫助的人。

而回程前，墾丁福華更招待師生享用麗香苑下午茶，希望藉此讓小朋友們感受到滿滿的幸福並為童年留下美好的耶誕節記憶。

飯店總經理張積光表示，飯店每年聖誕節都會想起弱勢家庭的孩子，尤其單親家庭或者無雙親在旁陪伴的小孩，特別心疼他們，所以即便今年疫情籠罩，飯店依然不間斷公益活動，希望藉此節日讓他們感受到社會上的溫暖。

(中時 )