大陸商務部15日數據顯示，今年1到11月全大陸實際使用外資8993.8億元（人民幣，下同）、年增率達6.3％（不含銀行、証券、保險領域）。其中11月當月全國實際使用外資987億元、年增5.5％呈現連8個月的年增率正成長。大陸商務部外資司負責人也指出，吸收外資延續了下半年以來的穩中向好態勢。

據《經濟參考報》引述大陸商務部研究院副研究員龐超然說，總體來看，前11個月大陸跨境直接投資呈淨流入，能在全球跨境直接投資下滑的大背景下逆勢增長，主要得益於率先實現復產復工、營商環境改革力道加大等因素，達到鞏固外資企業在大陸投資的預期和信心。

若分行業看，1到11月大陸服務業實際使用外資7044.6億元、年增16.1％，佔全大陸實際使用外資78.3％；高技術服務業年增31.6％，其中電子商務服務、專業技術服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務的年增率分別為43.9％、35.1％、93.6％、53％。

(旺報 )