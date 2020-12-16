路透報導指出，美國總統川普即將離開白宮，但他不會默默地淡出人們的視線。他可能在2024年再次角逐總統，或是在媒體行業再展身手。但這一切又因潛在的法律風險和商業挑戰而陰雲籠罩。一旦失去在任總統所享有的法律保護，這些針對川普的法律訴訟可能會加速到來。

報導分析指出，川普的未來，就像他的總統任期一樣，可能會是喧囂、傲慢和無所顧忌的。川普渴望成為聚光燈下的焦點，因此他絕不會像前總統小布希那樣，悄無聲息地畫個畫，也不會像卡特那樣成為全球公益活動人士。

報導強調，川普的未來也不是完全由他自己掌控。川普出身房地產開發商，後來成為電視真人秀明星的川普，正在考慮採取多種手段讓自己留在聚光燈下。

川普拒絕承認敗選，繼續毫無根據地宣稱存在普遍的選舉舞弊。他告訴盟友正在考慮再度參加總統競選。

美國憲法允許總統二次當選，不一定要連任。這將給其他許多考慮參與2024年大選的共和黨人帶來麻煩，其中包括副總統彭斯、前美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)以及參議員魯比奧(Marco Rubio)和柯頓(Tom Cotton)，他們不得不要考慮是否帶上川普。

川普近期支持他的密友麥丹尼爾（Ronna McDaniel）繼續擔任下一屆共和黨全國委員會(RNC)主席，從中也可以很明顯地看出他希望維持自己的政治影響力。

RNC成員將在1月底投票決定l是否連任，這將初步測試川普還有多大的影響力。

(中時 )