大陸晶圓代工龍頭中芯國際高層人事大震，台積電前營運長蔣尚義回鍋中芯擔任副董事長，然而，聯合首席執行長梁孟松卻不知情，甚至是在陸媒報導後才知道，讓梁孟松憤而辭去職位，引發大陸半導體業界震撼。對此，外媒指出，梁孟松出走，將讓這1000天中芯國際轉骨計畫無疾而終，這對於中芯國際發展先進製程來說是一大傷害，甚至讓原本正在進行的重要研發團隊出現運作問題。

中芯國際今年7月回歸A股，不僅創下10年來最大陸股半導體公司IPO案，也展現北京當局推動半導體自主化的決心。由於當時正逢華為晶片供應來源遭斷，外界當時期待中芯國際能供應華為，讓大陸半導體產業有機會擺脫依賴美企，不過當時公告指出，中芯國際將加深28奈米製程以及以上IC項目，而不是大家預期的14奈米製程以及N+1、N+2製程研發。

梁孟松原為台積電前研發處長，之後跳槽至南韓科技大廠三星電子幫助其推動28奈米至14奈米製程發展，讓媒體稱梁孟松為台積電叛將，並在之後來到中芯國際，並協助中芯國際2018年宣布突破14奈米FinFET製程，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色。

至於蔣尚義，2016年12月21日宣布成為中芯國際獨立董事，不僅引發台灣半導體產業震撼，台積電創辦人張忠謀也是在3天前才得知消息，就算極力勸阻也難擋。蔣尚義後來在2018年辭任中芯國際獨董之後，轉任武漢弘芯執行長，但武漢弘芯爆發10年最大騙局，不僅財政爆發重大問題，甚至從ASML採購的EUV機台也被拿來抵押，蔣尚義後來也回應，在武漢弘芯的經歷簡直是噩夢，最後在16日港交所公告，證實蔣尚義回鍋中芯國際。

外國財經媒體指出，中芯國際長期倚賴台灣半導體高階人才，中芯國際若想成為一流的晶圓代工廠，梁孟松的重要性不言而喻，加上中芯國際如今還得處理美國政府制裁，中芯國際16日股價大跌，更彰顯梁孟松在中芯國際製程發展的地位。

諮詢商Bernstein分析師團隊在報告提到，中芯國際近來的技術發展都能直接歸功於梁孟松，至於蔣尚義加入行列，副董事長頂多是個顧問職位，加上蔣尚義主要想發展先進封測技術，對於目前14奈米以下製程研發可說是危機重重。

報告指出，梁孟松的離去對於中芯國際先進製程研發團隊是重傷，根據報導，目前該公司擁有最接近7奈米製程精度技術(部分陸媒稱N+1或是N+2製程)，是由梁孟松打造的2000人研發團隊主導，可能也會出現影響。

北京當局所扶持的國家大基金(國家集成電路產業投資基金股份有限公司)，先前就有地方政府浮濫通過各種企業進入半導體產業的先例，甚至有超過萬家企業投入半導體行業，如同當年發展面板業的盛況，但也因如此，產能過剩導致報價崩盤，面板業直至先前都被稱是「慘業」。雖然中芯國際目前營運業績看似亮眼，但實際上沒有中央補助，淨力仍處於虧損狀態，加上先進製程相較成熟製程毛利更高，擴大產能以及加深製程都是調整營運體質的重點。

該報導指出，中芯國際身為北京扶持半導體自主化的重點目標，無可避免與某些高階管理人員出現無法接軌的情況，甚至苦心培養一個研發團隊卻因一些政策可能無疾而終，這是靠金錢也無法彌補的問題。

(中時新聞網)