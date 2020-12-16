新北市立淡水古蹟博物館首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》12／19（六）起開賣。獨一無二的「戰前包裹」及藏有摩斯密碼的特色包裝預計引發收藏潮，前1000本更附贈限量款戰爭桌遊《滬尾爭奪戰》，送禮自用兩相宜。

淡古表示，《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》繪本以法軍與清軍的雙主線形式，分別講述各自在這場戰爭中的立場，生動活潑的插畫輔以簡單明瞭的中英文來敘述清末在臺唯一一場勝仗。

封面為古戰略地圖，包裝則是還原法軍戰前發撤僑緊急信件的「戰前包裹」設計，底部還打上摩斯密碼，附贈的限量桌遊《滬尾爭奪戰》則是仿古茶葉盒。其中，桌遊以輕鬆好上手的棋盤對戰模式，讓兒童在角色扮演中，主動思考戰役的攻防，寓教於樂。繪本定價550元，明（110）年1月底前特價450元，歡迎有興趣的人把握機會收藏。

另外，搭配繪本出版，淡古將於12／19（六）推出免費的「上戰場吧！繪本《海上只剩下船》導讀與古蹟走讀活動」，12／16（三）12：00至12／17（四）12：00開放線上報名https：／／reurl.cc／A85d0d，20位額滿為止。此外，也推薦現正於淡古YouTube頻道https：／／reurl.cc／A8N07E熱映的《戰祭1884》及動畫《淡水風雲－決勝西仔反》；《戰祭1884》是由劇團「金枝演社」與淡水素人演員共同演出的戶外史詩劇，氣勢磅礡，猶如親臨戰場。《淡水風雲－決勝西仔反》則是動畫長片，以細膩明快的畫風敘說清法戰爭滬尾之役的故事。淡古表示，淡水戰史從繪本、戲劇及動畫等多元形式來滿足各個年齡層的需求，大家可多加利用。

淡古館長柏麗梅表示，清法戰爭滬尾之役系列活動去年以五大展館為主，今年則是主打五感體驗；其中視覺體驗的部分，推出繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，跳脫戰爭勝敗的二元思維，進一步從政治、文化、經濟等面向思考戰爭的本質，啟發多元的歷史觀點。更多有關淡古的資訊可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com／tamsuihistoricalmuseum查詢，也歡迎追蹤www.instagram.com／tamsuihistoricalmuseum。

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