原訂今晚六點公布莫斯科芭蕾舞團的採檢結果，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本來請醫療團隊快速採檢快速檢驗，是要趕晚上的演出，後來因為表演也已經取消，目前就回歸一般的採檢與檢驗流程，有驗出結果的話就明天公布。
莊人祥表示，一般來說，採檢流程都至少要四小時以上，從檢驗到知道結果，通常早上採檢晚上知道結果，現在下午採檢，其實要做到很晚，就恢復到一般流程。
採檢完，也已經在檢驗當中，但結果需要一點時間。明天的記者會時間說明確診結果。
(中時 )
原訂今晚六點公布莫斯科芭蕾舞團的採檢結果，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本來請醫療團隊快速採檢快速檢驗，是要趕晚上的演出，後來因為表演也已經取消，目前就回歸一般的採檢與檢驗流程，有驗出結果的話就明天公布。
莊人祥表示，一般來說，採檢流程都至少要四小時以上，從檢驗到知道結果，通常早上採檢晚上知道結果，現在下午採檢，其實要做到很晚，就恢復到一般流程。
採檢完，也已經在檢驗當中，但結果需要一點時間。明天的記者會時間說明確診結果。
(中時 )
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