原訂今晚六點公布莫斯科芭蕾舞團的採檢結果，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本來請醫療團隊快速採檢快速檢驗，是要趕晚上的演出，後來因為表演也已經取消，目前就回歸一般的採檢與檢驗流程，有驗出結果的話就明天公布。

莊人祥表示，一般來說，採檢流程都至少要四小時以上，從檢驗到知道結果，通常早上採檢晚上知道結果，現在下午採檢，其實要做到很晚，就恢復到一般流程。

採檢完，也已經在檢驗當中，但結果需要一點時間。明天的記者會時間說明確診結果。

中央流行疫情指揮中心16日宣布新增7例新冠肺炎境外移入個案，其中4例為「莫斯科古典芭蕾舞團」團員，主辦方聯合數位文創表示晚間首演場次停演，後續視檢驗結果，另行通知演出資訊，工作人員在兩廳院大門前接受民眾辦理退票手續。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心16日宣布新增7例新冠肺炎境外移入個案，其中4例為「莫斯科古典芭蕾舞團」團員，主辦方聯合數位文創表示晚間首演場次停演，後續視檢驗結果，另行通知演出資訊，兩廳院布告欄仍然張貼舞團的演出時間。（張鎧乙攝）

(中時 )