苗栗縣消防局16日獲贈勤務車，將作為執行勤務使用。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局16日獲後龍鎮邱氏宗親會管理人邱祥庭捐贈勤務車，苗栗縣長徐耀昌、消防局長徐新淵代表受贈，並回贈紀念品及感謝狀表揚捐贈人的善行義舉。

苗栗縣後龍鎮為邱祥庭成長故鄉，與苗栗縣這塊土地及地方人、事、物有深厚感情，現在擔任後龍鎮邱氏宗親會管理人，事業發展有成之際，對於公益事務關心亦不落人後，並在苗栗縣議會副議長李文斌建議下，慷慨解囊捐贈1輛造價100萬元的四輪驅動皮卡勤務車，提供消防局執行勤務使用。

徐新淵表示，近年縣府鼎力支持消防局整修、重建老舊廳舍、擴大消防人員編制及汰換老舊裝備，更獲得善心人士捐贈各類救災救護車輛及裝備，將資源與裝備拓善運用，繼續做苗栗鄉親安居樂業的強力後盾。

徐耀昌也感謝邱祥庭善行義舉挹注新力，並指出，縣府會積極投入防救災的整備工作，持續充實縣內消防人力、廳舍、車輛、裝備及器材，強化整體消防救災救護能量，確保縣民的生命財產獲得更安全的保障。

(中時 )