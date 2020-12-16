雪霸國家公園計畫第三次通盤檢討，計畫整體範圍面積縮小至7萬6547.08公頃，經數位化後分區更加明確，部分位於園區邊緣的原住民保留地，基於土地使用一致性予以畫出，解決計畫邊緣與環山地區民眾長期衍生的土地爭議，避免土地使用法令模糊，民眾無所適從。

雪霸國家公園管理處副處長林文和指出，國家公園計畫每5年通盤檢討1次，進行分區調整及人民陳情案件討論，雪霸國家公園計畫自1992年發布實施，分別於2003年、2013年完成第1、2次通盤檢討，第3次通盤檢討於今年3月內政部會議通過，10月獲國發會支持由行政院核定，12月16日公告實施。

林文和表示，今年通盤檢討計畫範圍經數值化計算，取代以往是用5萬分之1的地形計算面積，面積算得比較精確，但實質空間範圍沒有改變，主要是讓分區界線更加明確，增進民眾在土地使用的一致性，同時避免法律適用的模糊空間。

雪霸處指出，佳仁山生態保護區局部依樂山林道調整分區線，以符道路使用現況。武陵地區、四季郎溪、小雪山等一般管制區、桃山瀑布步道特別景觀區、雪見遊憩區及園區整體範圍，參考使用現況及地籍線，重製調整。

四季郎溪一般管制區，部分位園區邊緣的原住民保留地，基於環山地區民眾土地使用一致性予以畫出。林文和說明，以往環山地區民眾土地使用，常不確定是在國家公園內還是外，未經許可的開發行為涉犯《國家公園法》，釐清管制區界線，可讓民眾有所依循。

(中時 )