集集鎮公所與南投縣新媳婦關懷協會，16日在玉映社區關懷據點，舉辦「立冬傳包圓情，義剪及無障礙廁所」啟用儀式；集集鎮長陳紀衡表示，他就任以來一直很重視長照的需求，任內關懷據點數已成長6倍，未來會繼續加強推動。

玉映社區發展協會與南投縣新媳婦關懷協會合作，在活動中心成立社區照顧關懷據點；集集鎮公所積極爭取並獲得衛生福利部、南投縣政府補助，以及立委羅美玲協助，增設無障礙廁所。

由於冬至即將來臨，玉映社區據點同時辦理「物資發放及義剪」活動，凝聚社會善心資源及社區力量，傳送愛與關懷給弱勢族群，現場並提供熱騰騰的甜、鹹湯圓，讓長輩暖心暖胃。

陳紀衡表示，他的母親生前長年臥病在床，自己就是政府長照政策的受益者，因此很重視長照的需求，未來將逐步改善各社區據點，讓長輩在熟悉的環境中，獲得適切的服務與照護，並增加文康休閒活動，融入社區、拓展人際及促進身心健康，進而提升生活品質。

南投縣新媳婦關懷協會總幹事朱思美表示，12月寒風冷颼颼，關懷據點的老人家卻是溫暖在心頭，感謝集集鎮公所、玉映社區發展協會，也歡迎民眾一起做公益，分享愛與關懷，幫助貧弱家庭。

(中時 )