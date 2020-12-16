美國、日本、澳洲等國過去相繼因資安疑慮，停用大陸製無人機，而台南市政府目前共有57台無人機，但其中有49台為陸製產品，占比達9成，台南市議員蔡筱薇、李宗翰、呂維胤、沈震東等人16日舉行記者會，要求市府汰換。南市府則承諾，將於2024年全數汰換。

「資安即是國安！」議員蔡筱薇指出，先前就曾提案，要求市府重視陸製產品資安問題，尤其伴隨科技日新月異，中央及地方都應該加強資訊及通訊安全，詳細掌握陸資產品在公務及民間科技產業發展上的負面影響。

議員李宗翰則表示，依照NCC委託電信技術中心檢測，陸製無人機有偽GPS訊號影響、敏感性資料出現日誌檔、應用具資安弱點等情況，值得注意。

議員呂維胤則說，日本政府將於明年度將各機關的無人機，汰換為日製新機種，美國也將停飛800架陸製無人機。議員沈震東也稱，行政院去年4月曾公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關盤查、隔離、汰換，因此市府應落實，並確認汰換時程。

台南市政府智慧發展中心副主任陳冠中表示，會後將與各局處協商，調整相關飛行辦法，例如採用離線飛行，或加強紅、黃、綠區空域圖資辨別等方式，掌握公家機關無人機的飛行情況。陳冠中也允諾，未來將依照現有無人機的採購年限，逐年汰換陸製無人機，預計將於2024年汰換完成。

(中時 )