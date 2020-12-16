鹿鳴溫泉酒店「良時自助餐廳」針對台東民眾推出縣民優惠專案的耶誕大餐。（鹿鳴提供）

鹿鳴溫泉酒店「良時自助餐廳」針對台東民眾推出縣民優惠專案的耶誕大餐。（鹿鳴提供）

今年耶誕節，台東鹿鳴溫泉酒店「良時自助餐廳」自12月21日起至30日止，針對台東民眾推出縣民優惠專案，只要出示身分證V開頭或設籍台東，成人每人499元，12歲以下兒童（限4-12歲或140公分以下）一律399元，以上均不另收10％服務費。

鹿鳴溫泉酒店「耶誕節台東縣民優惠」是今年台東縣內CP值最高的耶誕大餐，現場有牛排、台東放山土雞等超過50種菜色、湯品、生魚片、水果、甜點及飲料，讓您盡情享用，大快朵頤，且有濃濃的台東好滋味。

為讓台東民眾大飽口福，16歲入行，從事烹飪逾44年的香港籍行政主廚程漢莊帶領中、西餐及西點師傅們，以精巧手藝運用台東在地食材，開發出蒜味烤菲力牛排、樹豆煮鯖魚、蔥燒馬告子排、銀杏彩椒山藥、紹興紅藜玫瑰雞、迷迭香烤雞腿、剝皮辣椒土雞湯、羊奶頭排骨湯等29道美食佳餚與湯品；另有烏龍麵、油麵、米苔目及至少6種新鮮有機野菜川燙區。

另，現場同時備有鳳梨等4種台東在地新鮮水果，以及「翻轉南瓜蛋糕」、「香蕉奶酪蛋糕」、「草莓杯子蛋糕」、「果泥酥皮蛋糕」等8種西點，滿足愛吃水果及甜品的女性朋友的味蕾。

(中時 )