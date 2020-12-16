台北市報業商業同業公會16日在春申食府餐廳舉行「第34屆會員代表大會暨34屆第1次理監事會議」，產生15名理事和5名監事，最後理事長由工商時報社長陳國瑋當選，經濟日報數位服務部總經理張正則出任常務監事。 理監事會也通過由工商時報副總經理陳志光出任祕書長。
第34屆常務理事：羅國俊、黃樹德、周燕淑、吳俊彥；
第34屆理事：劉長裕、劉永嘉、王茂臻、郭慶璋、黃秋儒、袁天行、鄭淑華、方桃忠、連雋偉、楊錦郁。
第34屆監事：許麗美、蘇宇暉、劉繁輝、張晏彰。
(中時 )
台北市報業商業同業公會16日在春申食府餐廳舉行「第34屆會員代表大會暨34屆第1次理監事會議」，產生15名理事和5名監事，最後理事長由工商時報社長陳國瑋當選，經濟日報數位服務部總經理張正則出任常務監事。 理監事會也通過由工商時報副總經理陳志光出任祕書長。
第34屆常務理事：羅國俊、黃樹德、周燕淑、吳俊彥；
第34屆理事：劉長裕、劉永嘉、王茂臻、郭慶璋、黃秋儒、袁天行、鄭淑華、方桃忠、連雋偉、楊錦郁。
第34屆監事：許麗美、蘇宇暉、劉繁輝、張晏彰。
(中時 )
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