宋芸樺覺得禾浩辰很Man。（樺麗探險提供）

宋芸樺揪禾浩辰擔任她的一日教練。（樺麗探險提供）

宋芸樺寫下感性文字。（樺麗探險提供）

禾浩辰與宋芸樺重回《等一個人咖啡》拍攝地。（樺麗探險提供）

宋芸樺個人YouTube頻道首度走到戶外進行「開車挑戰」，這次找來曾合作電影《等一個人咖啡》的好友禾浩辰擔任一日教練。思瑩、阿拓暌違7年再次同框，讓《咖啡》粉絲們好興奮，吶喊「最強初戀來了」！上路前禾浩辰露出一貫招牌微笑超有信心，沒想到宋芸樺三寶技能大開，連後照鏡、方向盤都分不清楚，讓禾浩辰傻眼嚇爆喊：「OMG！妳還是別開車了吧！」

考取駕照8年、僅上路兩次的宋芸樺開車技術實在太菜，所以由禾浩辰先開車至訓練地點，緊急剎車時他也貼心替副駕的宋芸樺扶肩，展現十足暖男風範。兩人挑戰倒車入庫，禾浩辰示範停車時行雲流水，宋芸樺則是極度認真卻怎麼停都是歪的，讓禾浩辰又好笑又緊張，緊握剎車守護左右兩台車，最終宋芸樺以龜速7分鐘順利達成挑戰。宋芸樺好奇問自己表現，禾浩辰笑說：「妳應該是天生女王命，不需要開車就有人會載了，為了大家安全著想。」

兩人除了挑戰倒車入庫，其實也有各自被指派秘密任務，宋芸樺要攻破禾浩辰的心房，讓他卸下平時螢光幕前總是給人溫暖開心的一面，禾浩辰則是被指派任務要撩天生沒有什麼浪漫基因的宋芸樺，讓宋芸樺直呼他是「除了爸爸以外第一人」。宋芸樺好奇問自己有沒有踩過處女座禾浩辰的地雷，禾浩辰斬釘截鐵表示：「有！而且覺得很煩！」搞得宋芸樺超緊張，逼問之下才知道是宋芸樺當年拍戲太愛「咬一口」，身邊的人都要連帶吃很多東西，很像在幫宋芸樺「擦屁股」。

禾浩辰話鋒一轉，反撩宋芸樺：「最大遺憾是沒有親到妳！」他細數宋芸樺陸續在影視作品中親過劉以豪、宋威龍、張立昂，卻沒有跟自己有吻戲，讓宋芸樺聽了好害羞。粉絲也紛紛留言「兩人互動好可愛！」、「敲碗兩人再次合作，完成禾浩辰心願吧」。

兩人也重回電影《等一個人咖啡》拍攝地，宋芸樺感性表示：「這裡是我們兩人最初的起點，期許兩人都莫忘初心，就算人生會有迷惘的時候，臭三八永遠都會陪著阿拓。」讓《咖啡》粉感受到滿滿洋蔥，直呼好感動。

宋芸樺更誇禾浩辰首次拍戲就挑戰比基尼，現在算是把衣服一件件穿回來的代表，也支持禾浩辰新作品《未來媽媽》，禾浩辰立刻接話「這部還是有脫」，兩人溫馨氣氛瞬間破功。網友紛紛留言「芸樺的駕照是用肯德基桶換的嗎？」、「敲碗張立昂上節目！」、「美宋好好笑，每周六都好期待」，宋芸樺YouTube頻道近期每週六固定更新，與好友自然互動頗受好評，網友都期待她與更多好友合作。

(中時 )