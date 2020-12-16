NBA今年自由市場交易動作頻傳，各隊積極補強甚至不惜冒險交易主力球星，如火箭威少(Russell Westbrook)與巫師沃爾(John Wall)互換王牌、湖人內線大搬風、快艇找來伊巴卡(Serge Ibaka)助拳…等，都是震撼聯盟級別的變動！2020-21球季總冠軍、分區冠軍的玩法台灣運彩已經開出，根據賠率由低到高可以看出莊家對於各隊實力的看法，以下先簡單帶大家來瞧瞧西區的戰力。

首先有實力衝擊西區冠軍的球隊分別是洛杉磯湖人(1.90倍)、洛杉磯快艇(3.50倍)以及丹佛金塊(8.25倍)，湖人相較上季在進攻方面取得大幅度的升級，新成員施勞德(Dennis Schroder)和哈瑞爾(Montrezl Harrell)兩位都有場均超過18分的得分能力，大大舒緩了詹姆士在進攻上的壓力，35歲的小賈索(Marc Gasol)還剩幾成防守功力將會是湖人能否衛冕的重要關鍵。快艇吸取上季被金塊季後賽逆轉勝的教訓，捨棄哈瑞爾補入伊巴卡加強禁區防守，讓他們再次碰頭金塊內線不再輕易被輾壓。金塊網羅防守悍將葛林(JaMychal Green)和阿根廷魔術師卡帕佐Facundo Campazzo，在側翼防守和進攻串聯方面都有所提升。

中段班依序有勇士(10.00倍)、獨行俠(10.00倍)、爵士(13.00倍)、火箭(14.00倍)、太陽(18.00倍)、拓荒者(20.00倍)以及鵜鶘(25.00倍)。勇士柯瑞(Stephen Curry)傷癒搭配威金斯(Andrew Wiggins)及奧布里(Kelly Oubre Jr.)新球季進攻能力一流，但防守會是他們未臻頂尖的主要因素，太陽迎來後場指揮官保羅(Chris Paul)進入季後賽機會大增，鵜鶘只要2019年狀元郎威廉森(Zion Williamson)保持健康，將有實力挺進中段班上游！至於後段班的馬刺(60.00倍)、灰熊(60.00倍)、雷霆(80.00倍)、灰狼(80.00倍)以及國王(80.00倍)都位於重建階段、只能放眼未來。

西區冠軍投注策略:湖人賠率開季過低，隨著賽程進行將來賠率若有提升再購入也不遲，快艇的3.50倍以及金塊的8.25倍是目前的最佳選擇，建議趁早先行入手。喜歡勇士的朋友們也可以用較小部位的資金投資10倍的高賠，若是他們可以順利解決防守問題，再次踏入決賽舞台並非夢想。

(中時新聞網)