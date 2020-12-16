有句話這麼說，「有花的錢叫財產，沒花的錢叫遺產」，這句話用在今年可能感觸更深。今年因為新冠疫情肆虐全球，讓很多家庭經歷生死無常的過程，安然度過的和幸運避開的人，會更把握當下，生命觀跟著改變，消費觀也跟著改變，更敢花錢，這就是後疫情時代的報復性消費潮。

當然，如果是本專欄的忠實讀者，在10月的《iPhone 12出貨狂爆 竟有人看走眼？專家曝台股天價新推手》專欄內容中，就有提及這波報復性消費還有一部份是富者越富的效應，資本市場恢復的比預期快，全球股市頻頻創歷史新高，在無法自由旅遊的情況下，他們就越敢消費買東西，iPhone12 Pro和Pro Max賣得遠大於低階機種，就是最好的證明。

今天台股加權指數報復性反彈上漲235點，終場收在14,300點大關之上，外資買超高達293億元，最大的功臣當然就是受惠報復性消費力多的電子股，包含權王台積電、半導體類股、PCB/CCL類股、其他蘋概股，以及工具機和被動元件族群等等，所以如果低估這波消費威力，會錯過很多上漲的行情。

而最近因里昂證券的台積電報告，引發對於台積電的多空論戰，筆者認為也是該外資低估報復性消費所帶來的影響，第一季通常是傳統淡季，但明年的淡季卻不會太淡，蘋果也沒有砍單，董事長劉德音親自回應打臉外資，晶圓代工訂單持續暢旺，明年的展望還是非常樂觀。

所以後疫情時代，人們的生命觀改變了，但還有這兩觀：消費觀和投資觀，其實也默默在發生變化。台股關關難過，關關過，萬四大關之上，還是非常值得期待。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)