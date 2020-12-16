英超週中正在進行第13輪比賽，由於截稿時比賽仍未完結，因此較難分析週末第14輪的賽事，所以這週我們來談談下星期聖誕前夕舉行的英格蘭聯賽盃8強。聯賽盃是單敗淘汰制的盃賽(往年準決賽採用主客兩回合制，但今年也改成單場決勝)，只限英格蘭4級職業聯賽球隊參加，共計92隊。英甲和英乙全部48隊，以及英冠其中22隊從第1輪開始；另外兩支英冠球隊(前一季英超第18和19名降級的隊伍)，和13支沒有參加歐洲賽事的英超球隊從第2輪開始；剩下7支英超球隊由第3輪加入。

聯賽盃的比賽時間都安排在週中(決賽除外)，與歷史悠久足總盃安排在週末相比，兩者的重要性不言而喻，因此多數球隊都是以替補或者部份青年隊球員參賽。儘管如此，聯賽盃卻不比足總盃更常爆冷，進入英超時代(1992-93)冠軍從未旁落，而且幾乎都是被Big 6球隊所壟斷，近16年就贏得14次冠軍，曼城更是近年的冠軍常客，最近7個賽季豪取5次冠軍，包括目前仍未中斷的三連霸。

本季的8強已經出爐，對戰的扼要分析如下：

12/23 01:30 紐卡索聯@布倫特福德

布倫特福德是僅存兩支英冠球隊之一，第2輪曾作客淘汰當時狀況不佳的南安普敦，第4輪主場3：0擊敗富勒姆。布倫特福德目前在英冠排第6，有實力爭取升級。紐卡是英超中游隊伍，晉級過程沒遭遇強敵，但第4輪客場對英乙球隊紐波特郡只憑PK戰擊敗對手。推薦已淘汰兩支英超球隊的布倫特福德主場不敗。

12/23 04:00 曼城@兵工廠

兵工廠本季戰績差劣，很可能會創下隊史在英超最低排名(目前15，隊史最差排名12)。但槍手在盃賽卻發揮不錯，季初贏得社區盾、歐洲聯賽小組賽6戰全勝、英格蘭聯賽盃更先後淘汰萊切斯特城和利物浦挺進8強。曼城主帥瓜迪奧拉可能是少數特別認真看待所有比賽的總教練，他在執教巴薩時期就曾經單季獨攬全部冠軍，曼城在2018-19賽季也完成了英格蘭足壇史無前例的「全冠王」。因此，聯賽盃即使不出主力陣容，仍會派上多名一線隊的球星壓陣。估計槍手要過藍月亮這關難度太大，恐怕只能死守求和。推薦總分2.5小。

12/24 01:30 托特納姆熱刺@斯托克城

斯托克城曾在英超踢了10年，但降級英冠也有3個賽季，前兩季在英冠中游浮沉，今年狀況稍佳，可能有機會爭取升級，不過近況平平已經3連不勝。熱刺本季發揮穩定，穆里尼奧領軍第2年有望衝擊聯賽冠軍，同時在歐洲聯賽也殺入淘汰賽，聯賽盃則在第4輪憑PK戰淘汰切爾西。穆里尼奧戰術以防守見長，特別適合盃賽發揮，作客闖過斯托克城應無難度。推薦客場讓球勝。

12/24 04:00 曼聯@艾佛頓

英超本季群雄並起，曼聯與艾佛頓都未必能打進前6，聯賽盃可能是爭取參加歐洲聯賽的最佳途徑，兩隊都不會輕言放棄。曼聯在前兩輪都派上大量副選，仍輕鬆以兩場3：0客勝過關。艾佛頓前3輪都以3球以上大勝對手晉級，但第4輪淘汰西漢姆聯已派出半隊以上主力，包括西古森、哈梅斯、卡爾沃特-勒溫、皮克福德、麥可基恩和迪涅。兩隊本季在英超曾交手一場，曼聯客場3：1獲勝，不過曼聯近期的戰績很大程度依賴葡萄牙中場布魯諾.費南德斯的發揮，由於曼聯在Boxing Day(12/26)客場挑戰萊切斯特城，會不會按慣例在聯賽盃收起部份主力，如同上一輪根本沒將費南德斯放在比賽名單上呢？估計艾佛頓在主場能保不敗，如果曼聯讓球則推薦受讓主勝，如果艾佛頓讓球則推薦總分2.5球大。

(中時新聞網)