縣議員王啟澧（前）83歲媽媽陳阿燦（後方左一）也是表演者之一。（張毓翎攝）

水上鄉長青及橋下國樂團46名團員演奏台灣歌謠《桃花鄉》等曲目。（張毓翎攝）

嘉義縣為全台人口最老化的縣市，但長輩人老心不老，表演慾比年輕人還要旺盛，嘉義縣表演藝術中心27日聯合嘉義8個長青國樂團，總共130位在地樂手，堪稱9000歲國樂天團；表藝中心16日邀請水上長青國樂團和橋下國樂團，在水上璿宿上天宮進行宣傳演出，縣議員王啟澧83歲媽媽陳阿燦也是表演者之一，她笑說「有機會在上台演出，真歡喜！」

嘉義縣表演藝術中心主任王泊清表示，這次聯合平均年齡70歲的樂手，打造第一個嘉義阿公阿嬤天團，27日下午2點半在表藝中心舉行「賢拜音樂會」，由嘉義民族管弦樂團音樂顧問蔡明志老師及團長呂翼雲指導，希望藉此發揚傳統文化，也展現長輩最具自信及活力的一面，讓嘉義縣成為全台最長壽、最高尚的樂齡城市。

上午水上鄉長青及橋下國樂團46名團員，在媽祖廟璿宿上天宮廣場表演，為下周的音樂會宣傳，演奏台灣歌謠《桃花鄉》等曲目，當中最受注目的團員，為拉著二胡陳阿燦，不僅是王啟澧母親，水上長青國樂團也是由她成立的。陳阿燦說，有團員一開始連樂譜都看不懂，看到他們最後能上台演出，感到無比欣慰。

王啟澧也特別到現場欣賞母親與團員表演，王啟澧說，「人活到老、學到老」，他們都是我要學習的對象，而母親為了這次宣傳表演，前一天晚上還提醒他弟，隔天一大早要帶她去美髮廳做頭髮，笑說母親雖83歲，但至今仍保留一顆像小孩子天真無邪的心。

(中時 )