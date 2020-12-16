KB保險之星上季戰績僅有10勝23敗，本季迎來馬利外援凱塔(Noumory Keita)後，打出煥然一新的球風。賽季才剛過三分之一，就已經追平上季的勝場數。年僅19歲的凱塔擁有兇猛的得分爆發力，目前以571分高居得分榜榜首，領先第二名的巴托斯(Bartosz Krzysiek)足足有198分之多。本土重砲金正浩進攻穩定度也有顯著的提升，本季攻擊成功率大幅進步至57.7%(上季50.2%)，兩人強大的破壞力帶領KB保險之星以高達54.0%的攻擊成功率獨步聯盟。但KB保險之星的團隊發球能力不佳，平均每局發球失誤高達3.8次，喜歡強力跳發的凱塔就貢獻了80次之多，KB保險之星若想站穩前段班，勢必還得在發球穩定性上加把勁。

三星藍獠牙曾於2007年到2014年間創下驚人的七連霸，當時陣中不乏有史密特(Gavin Schmitt)與庫克(Andelko Cuk)這些規格外的強力外援。但近幾年三星戰力青黃不接，不僅年輕球員穩定性不足，中生代好手高俊勇本季也因傷只出賽5場，進攻重擔都落在外援巴托斯身上。得分點過度集中的情況下，三星本季進攻戰術缺乏彈性，被對手攔網成功的畫面不斷上演，團隊進攻成功率僅有49.9%。目前戰績2勝12敗，其中更有4場遭到對手清盤，戰力低迷不振。

本週四(12/17)18:00，KB保險之星將作客挑戰三星藍獠牙，雙方近況都不佳，KB保險之星發球不穩的毛病近期付出代價，12月只打出1勝3敗，三星藍獠牙則吞下7連敗，已超過1個月不知贏球滋味。以本季帳面上的數據來看，KB保險之星在此戰仍占有較大的贏球面，但考量KB保險之星發球容易送分，以秋風掃落葉獲勝的機會不大。估計三星藍獠牙至少能吃下一局，建議投注「大小玩法-大分」及「正確比數玩法-客勝3比1」。

(中時新聞網)