【政新鮮】沈智慧絕食拿命反萊豬 謝龍介痛批他沒血沒淚

國民黨前立委沈智慧為反對萊豬進口，於立法院門口發起「野薑花運動」，絕食抗議97小時被強制送醫急救，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》訪談痛批，「這個政府沒血沒淚」，碰上這樣的執政者，就算窮極一切的手段，也不要傷害自己的身體。

謝龍介也替沈智慧祈福，不捨表示，所有的生命都是最可貴的，過去從蔣經國到李登輝執政時期，只要遇到絕食抗議，不會管是不是在野黨，就算不同意他的言論和立場，都會優先保護他的生命，不過現在的民進黨政府看到這樣的情況，都沒有給出任何的關心回應，對此感到相當痛心。

前立委沈智慧（右）16日持續在立法院門口絕食，抗議美國萊豬開放進口，已超過97小時，經醫生評估後認為沈智慧血壓不穩定，恐造成腦部、心臟血管的意外發生，隨後沈智慧坐著輪椅被送上救護車，前往醫院檢查。（劉宗龍攝）

謝龍介怒斥，「現在的政府『比共產黨還共產』，對在野黨砍盡殺絕，是無惡不作。」接著他更指出，未來還可能繼續這樣不顧民意霸道橫行，呼籲大家都要留著健康的身體，才能長期與他對抗，「萬一用絕食的方式，把自己的身體弄糟了，最後高興的會是他們，政府是絕不會為此掉下一滴眼淚的」。

(中時新聞網)