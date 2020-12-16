衛福部長陳時中在上半年因防疫有功，獲得不少讚譽，但下半年他因護航美豬幹話連連，加上疫苗等問題懸而未解，負評開始出現，陳時中施政大內宣防線崩塌。有網友便痛批陳時中，是「白色巨塔中的神棍」，而出道多年的影視女藝人張倩也轉發貼文表示認同，並感嘆，「人民最大的悲哀」。

臉書粉專「風城男子」今(16)日凌晨發文批評陳時中，是白色巨塔中的神棍，「我看不起陳時中不是因為他是一個牙醫，而是因為他缺乏仁心醫德，才能平庸，而且沒有風骨誠信」，並以疫苗問題為例指出，台灣到明年第三季都還無法進行全民新冠疫苗接種。當大部分的國家都已經超前部署，台灣除了政客會「剿錢」部署，媒體會「抄箝」部署，到底還有什麼好驕傲的？

該粉專也用「小明的」故事、小巨蛋開唱、帶頭吃美豬卻又說自己有三高不能吃等案例砲轟陳時中，實在是毫無誠信可言。要說他是個鐵漢柔情的防疫英雄，簡直是侮辱了「英雄」這高尚的品格與情操。現今的政府帶頭說謊，是這麼一件自然而又優雅的事！這些台客、台棍虛偽雙標的嘴臉，實在令人作嘔。

對於陳時中跌下神壇和幹話連連，張倩也轉貼該粉專的貼文內容全文，並在自己的臉書上發文表示認同，「人民最大的悲哀，爛府帶頭說謊」。

網友們也留言回應，「就是綠色政客而已」、「人有良心道德、你猜他哪一樣有符合標準」、「醫德在他身上找不到啦」。

(中時新聞網)