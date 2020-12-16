華航全新引進777F雙引擎全貨機，而華航飛機新塗裝也因此曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖，引發各界議論、負評甚多。對此，前立委沈富雄也批評連連，認為這種設計「非常的阿Q」只是為了自我滿足，他還指出，讓一個不熟悉台灣地圖的外國人來看，他們只會覺得C這個字母是不是寫歪了。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，華航新塗裝的設計，其實是絞盡腦汁、燒破頭皮，就想不出來要把台灣擺在哪裡，結果出來這個東西，「我認為這非常阿Q，你看它的機尾，中華航空還在，這個東西其實是外宣的」。

沈富雄質疑，對外國人來說，他們不曉得我們裡頭問題複雜，看到這架飛機來了，會看到的是China Airline，「他會去注意C裡面有藏一個地圖嗎？」他指出，對台灣地圖不熟的人會覺得那個C字寫歪了，因為後面是China Airline，

China Airline還是壓過那個地圖的效果，「不是嗎？」

沈富雄也忍不住直言，「這個是非常的阿Q，自我滿足，一點效果都不好，設計這個的人真的糟透了」。

此外，針對華航新塗裝引來各界批評，連執政黨立委也有所不滿，行政院16日也出面回應，指本案交通部已有回應，也請華航持續斟酌各方意見，在兼顧航運順利與凸顯台灣意象下，進行後續機身換裝工作。

(中時新聞網)