20~21澳洲職棒本週正式展開，去年增加的吉隆韓國與奧克蘭鱷蜥因疫退出，期望未來能再度回歸。本季澳職再恢復單一聯盟不分組六隊競爭，開幕週對戰組合分別是：「墨爾本王牌@雪梨藍襪」與「坎培拉騎兵@伯斯熱火」，達人參考去年團隊數據，推薦入手王牌、熱火勝出。

兩支推薦球隊去年同屬西南分組，23勝17敗戰績已是不俗，只是同組阿德雷德巨人更為兇猛，以24勝12敗、0.667的高勝率排行本組第一。若翻開團隊數據榜：王牌打擊率0.293與熱火打擊率0.267就是去年的二、三名，投手部份熱火的3.21和王牌3.70則分列一、三，如此優質的內容想當然爾能斬獲不錯戰績。

王牌本週對手藍襪上季以11勝23敗在東北組墊底，最大的問題除了投手防禦網破裂，團隊自責分率高達4.97，攻擊端0.235也難以提出奧援，兩項數據雙雙為本季六隊中去年最差者，因此開幕週不被看好。在「王牌@藍襪」的組合中，不妨大膽鎖定「客隊讓分勝」與「客隊勝分差7+」。

熱火在主場迎敵騎兵的狀況就稍有不同，騎兵去年於東北組排名第二不算弱隊，同時有著全聯盟最兇猛的0.296團隊火力，但其弱點在於投手實力處於較劣的B段班，4.34的自責分率數據要靠攻擊強力支撐才能贏球，這也是去年騎兵戰績17勝17敗僅恰達五成的主因。因此這個組合的買法主推「主隊不讓分勝」與「大分」。

今年的澳職賽程也因兩隊退出有較大變動，直至開季前不久才確定公告。開幕週未同步亮相的「巨人@強盜」組合將安排在較晚的一月初才展開，屆時再為大家介紹兩軍戰力。

(中時新聞網)