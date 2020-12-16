新北市一名陳姓男子與員工劉姓男子相戀，陳男疑似不滿劉男和女友復合，2人約在摩鐵見面時，陳男涉嫌在飲料加入毒品，待劉男昏迷，持槍射擊其太陽穴致死，台灣高等法院16日更三審，改判陳男無罪，陳男約下午5點返回瑞芳住所時受訪表示，很遺憾最後一次沒有把劉男救回。

陳男說，很感謝審判長還他清白，願意採信他的說詞，他說，劉男生前5天內自殺2至3次，都是他親自送醫救回，很遺憾最後一次在摩鐵見面沒有把他救回來。

據了解，陳男家人每個禮拜都會到看守所探望兒子，在法官宣判無罪，裁定30萬元交保時，陳男母親立即到處和親戚朋友借錢。陳媽媽說，事發至今已經擔心5年了，今天早聽宣判前有先到家附近土地公廟拜拜，當時擲到聖筊，就知道兒子一定能回來。

而陳男家人在家門外準備火爐、水煮蛋等，要為他去除霉運，陳媽媽拿著水煮蛋敲打，要他以後不要做壞事。陳男說，在看守所每天都在看書，回到家第一件想做的事，就是陪伴家人，他不斷強調，很遺憾沒有把劉男救回來。

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