行政院長蘇貞昌以三倍券買漫畫送給孫女，發票上卻打上行政院統編。蘇貞昌原先表示，「不知道有人多事」，15日則對此改口表示，「就是我多事去買漫畫啦」。前民進黨立委沈富雄分析統編事件的來龍去脈，認為所有箭頭都指向交際科長，這就糟糕了；並指出這整個是一場秀，且另有操盤者。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，蘇貞昌說「不知道有人多事」有一個轉折點，沈富雄喊糟糕了，所有箭頭都指向交際科長。他替交際科長喊冤，並且要想辦法幫他解套，為什麼從那句話就看的出來，這整個是一個秀，要不然人家交際科長為什麼會早一天打電話給電商，說院長要去了，還講這個號碼。所以交際科長不是一個主動的最高層級，整個秀，是另有操盤的人。

沈富雄指出，操盤的人通知每一個人，就是該麼樣去、要多少隨從、要怎麼秀，連3000元都算好了。因為他算的結果是3010元，才向旁邊的隨扈說，多要10塊。他如果少買了不能找零，他如果多買了，他的孫子看不完，所以連3000塊都算好了。

沈富雄指出，蘇貞昌說有人多事，這就是他的辦公室文化、他的作風問題。今天如果辦公室的主任是陳定南或者是賴清德，會這樣嗎？所以有問題的是蘇貞昌。蘇貞昌應要回去檢討他的辦公室，而不要把事情賴給交際科長，交際科長多冤枉，不過蘇貞昌後來也改口了。

(中時新聞網)