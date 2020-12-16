全民共省12億度電，台電16日舉辦2020節電成果發表暨創意短片頒獎典禮，公布今年預估總節電量可達12億度，相當於30萬戶全年用電量。

台電董事長楊偉甫公布今年全國節電量預估可達12億度，台電說，台電致力兼顧穩定供電及永續環境，近年也以多元溝通方式推廣節電，今年更首度與知名插畫家「反應過激的貓」推出免費節電Line貼圖，下載次數超過110萬次，PTT網友紛紛大讚「有下有推」、「可愛又實用」。

另外台電也公布今年節電活動壓軸－「節電百招 等你出招」創意短片競賽結果，微電影社會組由青鳥劇組的「妳的日記」勇奪金獎，抱走50萬元獎金。台電表示，今年節電延續「我節電 我驕傲」主軸，感謝各界踴躍響應節電系列活動，讓節電成為我們引以為傲的生活態度。

台電表示，今年除了邀請網紅蔡阿嘎合作拍攝節電宣導創意短片，獲得近90萬人次觀看，也首次舉辦節電創意短片競賽，邀請知名廣告4A公司創意達人，包含曾行銷《返校》、《翻滾吧！阿信》等多部當紅國片的王師、知名導演蔡翔等人擔任評審，最後共徵得518件作品投稿一較高下。蔡翔表示：「此次競賽作品類型多樣，除了短片、動畫，還有饒舌音樂跟布袋戲，題材也有搞笑、溫馨、恐怖、科幻，看得很過癮！」王師也稱讚「許多作品已達到專業水準，幾乎可以作為年度廣告」！

而今年拿下微電影社會組金獎的影片「妳的日記」，由曾在2014年以《大愛長情劇展-無敵老爸》入圍新加坡亞洲電視獎最佳男主角獎的演員班鐵翔分飾兩角，並以綠、藍、黃三種顏色運鏡作為時間分界，將節電與失智作結合，闡揚節電不只是一種美德，也可以是一種習慣、一種生活，獲得評審一致肯定，拿下微電影社會組金獎並抱走50萬元大獎。台電董事長楊偉甫表示，此次的優勝作品讓他既驚喜又感動，透過這次競賽看到了社會大眾對節電的反饋，也期待藉由這些精采影片，將節電意識落實於日常生活當中。

台電表示，台電一直秉持多元溝通方式推廣節電，自2013年起持續舉辦全民節電活動，揪民眾一起嗨玩又省電。台電今年舉辦5大節電系列活動，包含針對親子推出開放報名就秒殺的「小小台電營」，也為年輕族群推出超夯燒腦遊戲「密室瘋節電」、「節電音樂趴」，與桃園國際風箏節合作的「節電放風中」，及改編經典武松打虎故事的「節電舞台劇」，讓大家出門玩耍又可以節能減碳。「一個人的力量有限，一群人的力量無限大」，只要大家將節電理念轉化為實際行動，就能為我們的地球多盡一份心力。

(工商 )