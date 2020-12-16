順藥（6535）新藥開發再報捷！旗下長效止痛劑LT1001（台灣商品名：納疼解）獲得新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority，簡稱HSA）的藥證核准，將有助於前進東協市場。

另外，用於療急性缺血性腦中風重磅新藥LT3001，也於12/3完成台灣及美國兩地單劑量的二期臨床試驗受試者收案。由於LT3001具高度安全性及雙效神經保護特性，順藥與合作授權夥伴上海醫藥集團也已分別於美國與中國大陸各別啟動多劑量的一期臨床試驗並積極規劃二期臨床設計，期待藉由多劑量之測試有效發揮產品最大效力，並為病患帶來更多治療可能。

順藥表示，LT1001已於2017年5月取得台灣上市銷售許可，此次獲新加坡核可則是該公司進攻全球的第二張藥證。由於新加坡為亞洲主要醫療國家，其藥證取得對於東協（ASEAN）其餘九個會員國的上市申請有著指標性意義，未來可望加速順藥長效止痛劑LT1001在東協國家上市的腳步。

根據CPhI 2020年度報告指出，2020年東南亞醫藥品市場規模達4,000億美元，至2025年每年有超過11％的成長率。除台灣市場的行銷外，順藥也透過授權伙伴台灣安美得公司推進東協十國之取證及商業化推廣，目前LT1001已陸續申請馬來西亞、泰國等地之藥證，未來也將持續深化東協市場的佈局。

順藥總經理林榮錦表示，LT1001是順藥的金牛產品，目前首要目標是透過新加坡與瑞士等醫療先進國策略性擴張區域市場，並快速帶入可觀的銷售現金流。未來期待瑞士、馬來西亞與泰國等地藥證可以在明年陸續開花結果，同時也將加速推進在中國大陸及美國的進程。

LT1001由國防醫學院教授胡幼圃團隊研發，是全球首創一周長效型止痛針劑也是順藥第一個獲准上市的新藥。其產品特色為長效、安全及使用便利，具有不易成癮及可與其他麻醉或止痛藥物併用的優勢，擁有獨特市場定位。

(工商 )