強化競爭力，和桐（1714）近年除持續檢視大陸各廠區布局績效，旗下轉投資事業也展開淘汰修正。和桐旗下化學品包括LAB、LAS／AES（醇醚磺酸鹽）等，其中，3套LAB設備年產能約35萬、居全球第二大，以積極朝高值、利基應用目標推進。

此外，和桐公告子公司中華全球石油擬參與辦理增資古雷投資計畫案，投資金額492.2萬美元（約台幣1.4億元），正式歸隊大陸古雷石化投資。伴隨古雷一期即將陸續完工投產，有助增添長期投資收益能量。

和桐今年在營運調整，加上「大南港案」土地開發案順利標售，挹注17億元處分收益，前三季EPS1.88元。11月營收19.39億元，月增6.06％。

和桐表示，2020年LAB 全球產能403.4萬噸／年，前三大產能129.5萬噸／年，包括西班牙石油60萬噸／年、和桐35萬噸／年及薩索爾34.5萬噸／年。至於大陸磺化產能174.7萬噸／年，前三大合計年產140.6萬噸，和桐以70萬噸／年領先。

LAS／AES磺化類產品應用在民生液體清潔劑，人均所得成長，液體清潔劑取代粉體，除長期耕耘大陸市場外，也伺機開拓菲律賓、印尼等東協市場。

古雷煉化一體一期投資303.9億元人民幣；項目包括80萬噸／年蒸汽裂解、55萬噸／年裂解汽油加氫、35萬噸／年芳烴抽提、13萬噸／年丁二烯抽提、30萬噸／年乙烯-醋酸乙烯樹脂（EVA）、10／70萬噸環氧乙烷／乙二醇（EO/EG）、 60萬噸／年苯乙烯（SM）、35萬噸／年聚丙烯（PP）和10萬噸／年熱塑料性彈性體（SBS）、26萬噸／年雙氧水和20萬噸／年環氧丙烷。

(工商 )