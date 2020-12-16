京城建設（2524）耗資14.40億元，11月買進台南市北區賢北第二期重劃區土地6,243.03坪，因屬尚未完成重劃的農業用地，京城董事會16日決議解約，但，同時決定買進2筆台南建地共1,535.52坪，總額約7.43億元，將伺機推案。
京城建設16日發布重訊指出，京城董事會16日決議解除京城建設今年11月16日所簽訂的台南市北區光賢段16地號等14筆土地買賣契約，因為該買賣標的物，係未經重劃的農業用地，承買人為法人時，不符合農業發展條例的規定，無法過戶登記，因此，買賣雙方協議解除此一買賣合約。
京城發言人周敬恆指出，當初耗資買進的金額約14.40億元，土地面積6,243.03坪，雙方協議解除買賣合約之後，賣方所收價金，如數無息退還買方。
京城16日解除農業用地買賣合約的同時，董事會也同時決議購買2筆台南土地，發言人周敬恆表示，董事會通過以每坪39.50萬元，買進1,000坪位於台南市安南區北安路二段西側草湖（一）自辦市地重劃區土地，總額約3.95億元。
另一筆土地則是位於台南市安平區健康新路、國平北路口的商業用地，面積約535.52坪，每坪買進價格約65萬元，總價約3.48億元。
周敬恆說，16日董事會通購買進的這2筆土地，共1,535.52坪，總額共7.43億元，未來將伺機推出大樓住宅建案。
(工商 )
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