（第一保(2852)16日召開法人說明會，由第一保總經理呂秋敏（右二）主持。照／黃惠聆）

第一保（2852）16日召開法人說明會，第一保今年前三季簽單保費收入億元，成長1.29％，自留保費收入42.40億元，成長4.68％，保費持續穩定增，投資收益也漸入佳境。

由於第一保股票投資較少科技產業股，使得第一保今年前三季投資收益沒有去年亮麗。第一保總經理呂秋敏表示，由於今年第一季受到新冠肺炎衝擊，第一保公司投資產生未實現的評價損失，但在目前疫情逐漸穩定之下，至第三季評價損失已縮小幅度，股票投資前三季投資利益已來到0.56億元，今年前三季稅前淨利2.43億元，今年截至第三季資產配置總額為128.12億元，整體配置有金融機構存款29％、有價證券類之固定收益債券22％、股票20％、受益憑證基金11％、證券化資產2％、國外投資外幣存款5％、不動產11％左右。

第一保表示，有價證券部位在股票配置108年度為34.12億元,截至今年第三季下降為25.16億元，因受疫情及國際經濟情勢影響，資本市場風險不確定因素等，該公司日前降低風險性資產股票配置減持，採保守操作，實現獲利部位落袋為安。處分已經達預定投資報酬率之透過其他綜合損益按公允價值衡量的權益證券，前三季投資處分利得轉入保留盈餘約1.67億元。

呂秋敏進一步指出，第一保未來營運方向為積極研研發新商品，拓展新通路、提升良質業務結化電子商務工具提升競爭力、以及接軌IFRS17的規劃。在網路投保業務也是經營重點，於系統面、商品面、行銷面及會員面進行調整及透過不同的媒體公開該公司網站活動訊息，提高轉換率爭取客戶認同與投保。

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