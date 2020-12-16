臺灣指數公司公布「臺灣指數公司智慧投資多因子30指數」2020年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效，成分股納入台泥（1101）等6檔，刪除葡萄王（1707）等6檔。

成分股納入6檔包括：台泥、大成、和桐、東和鋼鐵、聯強、德律等。

成分股刪除6檔包括：葡萄王、豐興、世芯-KY、永信、精誠、福懋科等。

(工商 )