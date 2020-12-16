智慧投資多因子30指數成分股 新增台泥等6檔 19:002020/12/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司智慧投資多因子30指數」2020年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效，成分股納入台泥（1101）等6檔，刪除葡萄王（1707）等6檔。 成分股納入6檔包括：台泥、大成、和桐、東和鋼鐵、聯強、德律等。 成分股刪除6檔包括：葡萄王、豐興、世芯-KY、永信、精誠、福懋科等。 布局循環經濟 台泥重金購地建倉庫 《基金》台股萬四居高思危 搭反向ETF避險防護 (工商 ) #大成 #東和鋼鐵 #台泥 #豐興 #福懋科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》新光恒生科技指數基金 准募 10:172020/12/16 財經 張忠謀、曹興誠 晶圓雙王破冰 04:102020/12/16 財經要聞 蘋果光又亮了 國內蘋概股齊閃 14:372020/12/16 財經 競逐30年 張忠謀、曹興誠破冰 04:102020/12/16 財經焦點 操盤心法－年底漲多震盪換手，有利元月效應行情 04:102020/12/16 證券．權證 台積電、聯電領漲 台股早盤大漲逾170點 09:182020/12/16 財經 15檔作帳必漲股 年底衝刺 04:102020/12/16 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：台積電、華榮、台玻、偉詮電、通嘉、揚秦 10:172020/12/16 財經 群龍無首 萬四大關多空攻防 04:102020/12/16 財經要聞 蔣尚義：出任中芯副董築夢 04:102020/12/16 財經要聞 《盤後解析》台指期拉高結算 台股重登14300 14:152020/12/16 財經 財經熱門新聞 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 梁孟松閃辭代誌大條！北京出這招 美媒警告中芯不妙 - 財經 恐有拋售潮！央行打炒房殺到重劃區 10大危險地帶曝光 - 財經 減稅大紅包！基本生活費提高至18.2萬 調幅歷年最大 - 財經 - 工商 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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