政府執意將大社工業區土地區分降為乙種工業用地，石化業未來面臨關廠命運，石化企業工會站出成立自救會悍衛工作權，轄區包括中油、台塑等30多家石化企業的工會理事長，還有學界及石化老兵相挺。

大社工業區反降編自救會會長、國喬石化產業工會理事長孫學山說，石化業長久以來被有心人士污名化，政府以保護人民健康為由，要把大社工業區給滅了。那為何高達70％人民反對，政府還是要進口萊豬，實在很懷疑這是什麼樣的政府，施政的反差如此荒腔走板。

國立高雄科技大學化材系教授何宗漢博士認為，隨著高雄市都市發展人口快速密集，為保障當地居民健康及地區長遠發展，因應產業多元發展，大社工業區的遷移已是時勢所趨。不反對降編，只是希望循序漸進先將大社工業區降為甲種工業區，讓業者可持續營運，等到政府輔導業者遷廠後，再降為乙種工業區，以保障當地2500多人的工作權及社區發展。

自救會表示，據108年3月22日高市府都市計畫委員會中對各團體之建議回覆，高市府環保局對大社工業區各工廠之操作許可證之審查將配合使用分區辦理以符合土地使用計畫。換言之，大社工業區一旦降編為乙種工業用地，各種許可證到期後不可能再展延，光是無法更新設備和擴廠，除使設備安全產生更大疑慮外，更讓產業難以穩定發展，最終走向自然萎縮乃至關廠命運！所有從業勞工面臨失業，家庭失去經濟支撐的可悲慘況。

孫學山指出，整個大社工業區相關就業人口約15萬，降編等同關廠，大社工業區的年產值1000億元，產品以內需為主，佔國內需求高達60％，區內有口罩國家隊的幕後英雄產業，有高科技產業供應商，一旦降編乙工，業者各項操作許可及環保證照將無法展延，等同關廠一途。 高雄市石化產業總工會理事長鄭寶柱質疑，近年農地工廠合法化問題，不分藍綠執政的政府均設法尋求解決之道，一直到去年工輔法通過後，多數廠商才得到一條可合法經營的明路。反觀，大社工業區要被降編，兩相比較，不免產生一政策矛盾，為何政府開設的工業區，最終卻變成非法使用？

(工商 )