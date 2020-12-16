國產署16日辦理「耕曦」等七個社區、共25戶都更宅分回戶標售，結果僅脫標三戶，標脫率僅12％，相對過去二次標脫率約在25～38％間，此次在央行宣布實施信用管制後的第一次國產署都更宅標售，市場買氣顯然受到了打炒房政策明顯的干擾。

此次釋出標售的包括「耕曦」、「正隆天第」、「全坤威峰」、「昇陽文薈」、「漢皇丰川」「翔譽雙子星」及「友座臻美」等七個社區共25戶標的，不過只有三戶標出，淡水「漢皇丰川」投資人一毛不加以底價購得，「全坤威峰」與「正隆天地」標脫物件也都貼近底價，整體溢價率僅1.7％，總標脫金額合計1.08億元。

優美地產企研室主任林哲緯指出，此次標脫率創今年新低，且買家出價趨向保守，明顯受到政府打炒房後，民眾持觀望態度。

上回標售未獲青睞的淡水竹圍站旁「漢皇丰川」，歷經多次標售僅存最後兩戶，目前社區平均單價每坪37～39萬，高樓層則落在每坪40～45萬，此次標脫27樓戶底價每坪44萬略偏高，不過該戶最後仍以底價標出。

近西門町商圈的「全坤威峰」標脫的5樓戶，拆算車位單價約69萬；中正區豪宅「正隆天第」，則以以單價每坪100.8萬、溢價3％標出。

(工商 )