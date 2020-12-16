倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開高走高，終場上漲235.94點，漲幅1.68％，收在14,304.46點；櫃買指數同步上漲3.36點，漲幅1.9％，收在180.29點；三大法人進出方面，外資轉買293.42億元，投信買超3.11億元，自營商續賣24.42億元，惟外資法人於台指期買超1,529口多單，累計淨空單部位為3,645口，心態轉趨謹慎中性偏多。

在美國新刺激法案談判有望達成協議，加上蘋果iPhone明年將增產30％、美國食品藥物管理局（FDA）將授權使用莫德納（Moderna）疫苗等利多推升下，美股15日止穩上漲。帶動台股16日開高大漲，將15日長黑K棒完全吞噬。

觀察16日盤勢，除晶圓代工龍頭台積電持穩盤堅外，更有矽力-KY、譜瑞-KY、立積、偉詮電、通嘉、晶焱、合勤控、志豐、昇陽半導體、金像電、上銀、寶隆、第一銅、建錩、中天、合一等接棒演出，顯見在市場人氣不退、中多續漲格局不變。

個股方面，本周納入投資組合的中天，具新藥授權利多，轉機成長題材十足，隨股價止跌契機浮現，若明後兩日股價能持續表態，後市將不容小覷。

展望後市，明年全球經濟將可望出現「V型」復甦，行政院主計總處大幅上修今年國內生產總值（GDP）成長率至2.54％，更預估明年國內經濟成長率有望上看3.83％。全球資金行情持續延燒，在經濟、資金面有利條件下，有利於牛市行情持續。不過，預期加權指數短期內仍將持續於14,000~14,500點高檔震盪，個股輪動表現機率較高，建議投資人可採取「高出低進」價差策略因應。

(工商 )