逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚

運達投顧分析師洪任浚表示，台股16日為是12月台指期結算日，加權指數大漲近三百點，同步拉高個股表現。觀察盤面，主流族群陸續浮現，包括原物料、快充IC、生技等三大成長題材，將為台股創高之關鍵指標。而該三大族群皆有一特色，在股價尚未發動前，基本面就已出現大幅成長，產品報價上揚，因此吸引法人資金進場，趨勢短期內不易改變，選股可以此方向切入布局。

充電IC族群16日群起上攻，包括偉詮電、晶焱皆亮燈漲停。在蘋果不再提供豆腐頭充電器後，消費者須自行採購高瓦數充電頭，可望帶動高速充電需求攀升，加上若安卓手機陸續跟進，全球智慧型手機大廠將不再提供充電器，屆時商機將十分龐大。

個股方面，本周納入投資組合的威致，原物料價格上漲，低價原料庫存可望帶動獲利成長。

選股方面，偉詮電11月單月獲利逼近單季數字，以目前的股價而言，仍算是便宜。此外，在高瓦數充電需求下，亦帶動靜電防護用量大增，加上未來將推出的USB 4新品，晶焱已成功研發出解決方案，有望帶動明年業績持續成長。

展望後市，在大陸基礎建設商機、美國紓困計畫推升下，全球原物料價格將維持穩定上揚，短期內趨勢應不會改變，手握低價庫存之廠商未來將迎來巨大利益，且股價位於相對低檔，仍有向上挑戰空間。而在鋼筋類股漲多後，隨後轉到次族群「不鏽鋼、銅」等相關個股輪動上攻。

(工商 )