臺灣指數公司16日公布「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數2020年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效，成分股納入東元（1504）、正新（2105）、裕隆（2201）、正崴（2392）、亞光（3019）、群創（3481）、同致（3552）、胡連（6279）等8檔，刪除康舒（6282）。

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