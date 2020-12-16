電動車產業鏈指數 新增東元等8檔 19:012020/12/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司16日公布「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數2020年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自12月16日盤後生效，成分股納入東元（1504）、正新（2105）、裕隆（2201）、正崴（2392）、亞光（3019）、群創（3481）、同致（3552）、胡連（6279）等8檔，刪除康舒（6282）。 特選高股息低波動指數 新增亞泥等17檔 陸港觀盤－大陸電動車市場充滿想像空間 (工商 ) #裕隆 #東元 #正新 #群創 #康舒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 街口支付、一卡通、拍付 健保費行動支付專屬權 三雄搶下 04:102020/12/16 財經要聞 台積電、聯電領漲 台股早盤大漲逾170點 09:182020/12/16 財經 上市500大報酬指數 新增中鋼構等18檔 19:022020/12/16 財經 今年純電動車 特斯拉穩坐龍頭 04:102020/12/16 產業．科技 醫療暨健康照護展 早鳥報名享優惠 04:102020/12/16 投資理財 2021景氣穩健股 外資連5買 04:102020/12/16 證券．權證 富邦投信申請台灣半導體指數認可 04:102020/12/16 證券．權證 車市回溫 汽車板廠苦盡甘來 04:102020/12/16 證券．權證 台首檔 生技醫療基金規模破百億 04:102020/12/16 投資理財 貿易戰衝擊 桃園攀登營收王寶座！高雄工廠產值 去年蒸發3000億 04:102020/12/16 焦點要聞 微波高息精選20報酬指數 新增福懋等16檔 18:592020/12/16 財經 財經熱門新聞 股王慘爆出了什麼事？謝金河洩背後2大原因 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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