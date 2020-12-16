延續11月落幕的ICCA全球年會熱潮，高雄經發局趁勝追擊，16日舉辦「高雄會展論壇暨商洽媒合會」，吸引近百位會展、飯店、餐飲、學術和法人單位代表共同參與，接續辦理「商機媒合會更成功敲定2場大型會議，明年在高雄舉辦。

高雄會展辦公室16日表示，「高雄會展論壇暨商洽媒合會」，已經促成「台灣社會網絡學會」確定將在高雄舉辦「2021組織知識管理國際研討會」，而「中華民國藥學生聯合會」，也將在高雄舉辦「2022年亞太藥學生年會」，是16日會中的最大亮點。

高雄經發局副局長王宏榮表示，儘管今年疫情影響，高雄會展活動目前仍有157場次的成績，而日前甫落幕的第59屆ICCA年會，更締造史上最多人數的紀錄，充分展現台灣防疫成績和高雄會展實力、備受國際肯定。

王宏榮強調，此時如何因應後疫情時代，搶占產業先機，是最重要的課題，因此，高雄積極發展亞洲新灣區「5G AIoT創新園區」，透過建置完善的5G端對端試驗場域，儲備充沛的城市會展產業能量，吸引企業前進高雄投資。

高雄經發局說，經發局也將在12月17、18日一連兩天，舉辦高雄獎勵旅遊體驗之旅，安排深入高雄亞洲新灣區，參訪流行音樂中心SPERO高雄海流館、以及高雄之光智崴資訊科技i-Ride體驗中心，感受港灣城市魅力，讓買主能夠實地深入走訪高雄，更認識高雄會展產業優質的軟硬體設施。

經發局表示，除了16日敲定的2場MICE會展活動，「2021亞太過敏氣喘及臨床免疫學大會」、以及「2021全球健康識能高峰會」，也都確定在高雄辦理。

(工商 )