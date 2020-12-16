友達董事長彭双浪出席TCA會員大會時表示，上周供應鏈兩件意外，一是北台灣地震、另一個則是日本玻璃廠停電。現在面板供應鏈一手缺IC，一手缺玻璃，使得缺貨問題加劇。目前面板供給不足，以ChromeBook為例，面板訂單滿足率僅5成，看來面板供應緊俏狀況會延續到明年上半年。
對於面板景氣，彭双浪表示，上周產業發生了兩件意外，一是北台灣地震，雖然沒有重大災情、生產很快恢復正常，但是半導體和面板還是有一些產能損失。此外，日本一座玻璃工廠停電影響供貨，預估影響時間長達3～4個月，該廠佔全球玻璃基板產能市佔約10％，每一家面板廠用量不一，對於台灣兩家面板廠影響在可控範圍之內，對於韓國LGD影響就比較大。現在一手缺IC、一手缺玻璃，而且在生產上還有搭配的問題，使得面板產能緊張的問題更嚴重。友達因為供應鏈合作多年，因此相對於大陸的新廠，供應上穩定度更高。
現在看來面板供應吃緊的狀況會延續到明年上半年，以教育用最大的ChromeBook為例，現在其筆電面板訂單滿足率只有一半。
(工商 )
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