勞金局嚴正表明 若復華投信涉不法將求償 19:022020/12/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體所載復華投信疑涉不法之情事，勞動基金運用局16日表示，已發函該公司全力配合檢調釐清案情，並函請金管員會查處。 勞金局指出，為保障勞動基金權益，再次重申，如經查證涉有不法屬實，將依委託投資契約等相關規定，沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款等，並將限制涉案經理人及所屬投信公司，5年內不得參與該局委託招標案。 勞動基金委復華投信代操1128億 勞動部：查證涉貪屬實將索賠 競逐日盛金出現新黑馬 益航 傳有意接手建高股權 (工商 ) #不法 #勞金局 #復華投信 #委託 #嚴正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 退協授證 催生首批RFA生力軍 04:102020/12/16 投資理財 勞金局撤下之前委託復華等7投信350億元公告及暫緩撥款作業 14:442020/12/16 財經 NBI指數頻創新高 生技基金全都賺！ 19:052020/12/16 財經 坐穩國民基金地位！元大高股息龍頭基金破20萬戶 14:242020/12/16 財經 陸口罩充MIT 加利賺3407萬遭訴 04:102020/12/16 社會新聞 復甦強陸11月三駕馬車齊衝 04:102020/12/16 全球財經 立委貪汙案開庭 廖國棟哀求交保：冬天到了身體快撐不住 10:492020/12/16 社會 陳曦》屈膝密會 踩踏國家尊嚴 18:472020/12/16 觀點 特選高股息低波動指數 新增亞泥等17檔 19:002020/12/16 財經 明年經濟重回正軌 第一金投信：全球股市動能強 04:102020/12/16 專題周報 資安需求增溫 安碁營運添動能 04:102020/12/16 產業．科技 財經熱門新聞 股王慘爆出了什麼事？謝金河洩背後2大原因 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 低階裝配返國不重要！ 台積電在美設廠 外媒爆最驚人價值 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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