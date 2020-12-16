有關媒體所載復華投信疑涉不法之情事，勞動基金運用局16日表示，已發函該公司全力配合檢調釐清案情，並函請金管員會查處。

勞金局指出，為保障勞動基金權益，再次重申，如經查證涉有不法屬實，將依委託投資契約等相關規定，沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償及違約罰款等，並將限制涉案經理人及所屬投信公司，5年內不得參與該局委託招標案。

(工商 )