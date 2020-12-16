憧憬16日晚間聯儲局議息會維持寬鬆貨幣政策，美股納指再創新高。港股兩日挫兩百點後，16日反彈近1%，但收市未能重上10天線，成交額1,290.39億元。

恒生指數16日高開213點，報26,421點，早段升幅收窄至111點，見26,318點全日低，但買盤趁低吸納，大市重拾動力，最多升302點，見26,510點全日高，中午升215點。午後在上午波幅內走，收市升253點，漲幅1％，報26,460點。

香港信報報導，國企指數16日上漲62點，漲幅為0.6％，報10,461點；恒生科技指數上漲51點，漲幅為0.64%，收報8,146點。

個股方面，騰訊下試100天線見支持，收漲2.1％至571.5港元，成交居首，達97.75億港元。阿里巴巴收漲2％至251港元。創科漲5.1％，為表現最好的藍籌股。工行跌1.3％，藍籌股中表現最差。

(工商 )